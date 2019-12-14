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Потенция в 60: открыт новый и бесплатный способ вернуть мужскую силу

Потенция в 60: открыт новый и бесплатный способ вернуть мужскую силу
Фото: www.globallookpress.com
Уровень тестостерона -мужского гормона в крови повышает незатейливая музыка, рассказали ученые

Ученые из Стокгольма утверждают, что музыка лечит от разных заболеваний. Специалисты уверены, что особые композиции борются и с импотенцией. Так, исследователи советуют слушать немецкую группу Enigma для повышения либидо.

Восстановить половую функцию также можно с помощью песен других исполнителей, например, Gregorian, Vangelis, Era и Enya. Главное, чтобы треки были в жанре нью-эйдж. Такая музыка благотворно влияет не только на эрекцию мужчин, она позволяет женщинам достичь оргазма. О целебном эффекте музыки говорится в статье издания Science Direct.

По словам российского музыкотерапевта, вибрации гармонизируют работу мозга и сердца. Как пишет портал Life, спокойная музыка также способствует похудению, классическая – повышает интеллект и улучшает память. Успокаивающие песни избавят от мигрени, язвы и геморроя, а рок убьет раковые клетки. 

Ранее ученые  раскрыли секрет супердешевого средства для потенции – отвар из отходов. 

Полина ИВАНОВА

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