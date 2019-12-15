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Потенция после 60 не миф: назван реальный способ вернуть радость секса

Потенция после 60 не миф: назван реальный способ вернуть радость секса
Фото: www.globallookpress.com
Растительное лекарство стоит копейки

Афродизиак можно купить в любом магазине или на рынке. Поднять потенцию в домашних условиях поможет обычная свежая зелень. Ее регулярное употребление не только вернет мужскую силу, но и улучшит качество спермы, а также поможет в лечении простатита.

При этом врачи отмечают, что у каждого вида зелени свои особенности. Так, в кресс-салате содержатся витамины А, Е, С и другие, а также железо, магний, кальций и множество полезных веществ, необходимых мужскому организму. Не стоит забывать и про базилик. Эта трава продлевает эрекцию.

Петрушка улучшает кровообращение в малом тазу, что также делает половой акт продолжительнее. Уровень тестостерона помогает поднять сельдерей, который содержит растительный аналог этого гормона – андростерон. Свежая кинза также способствует приливу крови к половым органам, пишет From-ua.

Ранее "Утро" писало о средстве для потенции, которое можно приготовить в домашних условиях из отходов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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