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Виагру прочь: какие витамины повысят потенцию после 60

Виагру прочь: какие витамины повысят потенцию после 60
Фото: www.globallookpress.com
Полезные вещества содержатся в обычных продуктах

Популярные препараты для повышения потенции зачастую имеют множество побочных эффектов, к тому же действуют лишь временно. Витамины же помогают поддержать мужской организм в здоровом состоянии и сохранить сексуальное влечение на долгие годы, к тому же многие из них содержатся в привычных продуктах. Специалисты рассказали, какие витамины помогут избавиться от проблем с потенцией.

L-карнитин расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток в целом. Аминокислота содержится в красном мясе, птице, рыбе и молочных продуктах. Полезны также цинк и фолиевая кислота. Витамин D отвечает за здоровье сосудов, а витамин C – за выработку тестостерона.

Витамин B3, или ниацин, улучшает эрекцию, особенно он полезен мужчинам с повышенным уровнем холестерина. Ниацин не только нормализует кровообращение, но и играет важную роль в выработке новых половых гормонов. Сексуальную активность повысит и йохимбин – алкалоид, выведенный из западноафриканского вечнозеленого дерева, пишет Playboy.

Полезны и жирные кислоты омега-3 и омега-6 – они благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, что напрямую связано с потенцией. Витамины можно принимать как в натуральном виде вместе с пищей, так и в виде добавок. Однако специалисты предупреждают, что самостоятельное лечение опасно и перед приемом каких-либо лекарств или вспомогательных веществ необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что свежая зелень поможет поднять потенцию в домашних условиях.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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