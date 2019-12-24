Не стоит злоупотреблять сосудосуживающими препаратами

В холодную сырую погоду насморк рискует подхватить любой. Подмосковные врачи рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезную болезнь.

Медики считают, что лечить насморк нужно правильно. Даже если температура не повышается, лучше придерживаться постельного режима.

Если же отлежаться дома нет возможности, на рабочем месте необходимо придерживаться определенных правил, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Во-первых, следует часто проветривать и увлажнять помещение – сухой воздух и пыль благоприятны для размножения вирусов и бактерий. Во-вторых, нос надо полоскать солевыми растворами.

Если ринит не прошел за пять дней, нужно сходить на прием к врачу: спустя такое время вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может привести к осложнениям. Кроме того, не нужно злоупотреблять сосудосуживающими препаратами: ими можно пользоваться не более недели.