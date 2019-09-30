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Насморк, боль в горке, кашель и высокая температура – верные спутники осени. Однако, если соблюдать элементарные правила безопасности, то грипп и простуда будут совсем не страшны.
Во главе, конечно же, стоит здоровый образ жизни. Чтобы не цеплять на каждом шагу вирусы, важно побольше есть овощей и фруктов и прочей полезных продуктов, высыпаться, дружить со спортом и почаще мыть руки с мылом. А вместе с ними не лишним будет и нос промыть морской водой.
Особенно, если рядом были замечены кашляющие и чихающие. В транспорте от таких лучше держаться подальше – минимум на полтора метра, пишет "Здоровье. Mail.ru" со ссылкой на врача-терапевта.
Если же уберечься от ОРВИ не получилось, не стоит заниматься самолечением и колоть антибиотики, настоятельно советуют врачи. Прием данных лекарств на фоне вирусного заболевания "лишен всякого смысла" и может только навредить.
"Антибиотики обладают серьезными побочными эффектами, среди которых угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Антибиотики вызывают дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме",
– рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы, передает агентство городских новостей "Москва". Также не стоит забывать, что каждый прием антибиотиков делает их бессильными.
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