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Ученые выяснили, что женщины чаще умирают от инфаркта, потому что считается, что этот недуг присущ в основном мужчинам. Из-за такого стереотипа представительницы слабого пола, у которых сердечный приступ, развивается не так, как у сильного, не получают квалифицированной помощи врачей.
На это обратили внимание специалисты Великобритании. Исследователи выяснили, что женщины позже, чем мужчины госпитализируются с инфарктом, который им не сразу диагностируют, отмечает агентство "ФедералПресс". Обнаруживают этот недуг у представительниц прекрасного пола позже, потому что иногда он сопровождается диареей, тошнотой и болями в животе. В результате, пишет "Медикфорум" его легко перепутать с пищевым отравлением.
При этом у мужчин проявляется боль в груди, слабость и бывают проблемы с дыханием.
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