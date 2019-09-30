Тошнота может быть признаком не только проблем с ЖКТ

Ученые выяснили, что женщины чаще умирают от инфаркта, потому что считается, что этот недуг присущ в основном мужчинам. Из-за такого стереотипа представительницы слабого пола, у которых сердечный приступ, развивается не так, как у сильного, не получают квалифицированной помощи врачей.

На это обратили внимание специалисты Великобритании. Исследователи выяснили, что женщины позже, чем мужчины госпитализируются с инфарктом, который им не сразу диагностируют, отмечает агентство "ФедералПресс". Обнаруживают этот недуг у представительниц прекрасного пола позже, потому что иногда он сопровождается диареей, тошнотой и болями в животе. В результате, пишет "Медикфорум" его легко перепутать с пищевым отравлением.

При этом у мужчин проявляется боль в груди, слабость и бывают проблемы с дыханием.