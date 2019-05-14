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Проверьте нос: найдена причина ранней смерти

Фото: www.globallookpress.com
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Банальный насморк оказался очень опасен

Часто встречающаяся хроническая заложенность носа приводит к тому, что у человека начинаются проблемы с кровообращением. При этом сосудосуживающие препараты еще больше усугубляют проблему, предупреждают ученые.

Заложенный нос грозит серьезными проблемами со здоровьем. Постоянные насморки могут вызвать апноэ – остановку ночного дыхания. Это состояние приводит к инфарктам, инсультам и повышает риск внезапной ранней смерти. Кроме того, в организме нарушается обмен веществ, у человека появляется лишний вес из-за откладывания избыточного жира. Головной мозг не получает нужного количества кислорода, и человек просыпается разбитым, приходит в себя только к вечеру. В свою очередь, это приводит к неврологическим заболеваниям, мигреням, гипертонии, инфарктам и инсультам.

Хроническую заложенностью часто путают с аллергическим ринитом. Однако ринит начинается только в зоне повышенной концентрации аллергена, а вне ее быстро проходит. Причины постоянной заложенности совсем другие. Прежде всего это искривление носовой перегородки, из-за чего нижние носовые раковины сильно разрастаются, занимают в полости носа большой объем, и человек перестает полноценно дышать. Другой причиной может стать врожденный плохой тонус носовых раковин.

Бесконтрольное применение сосудосуживающих капель лишь усугубляет ситуацию. В норме процесс сжимания слизистой оболочки регулируется естественным адреналином, однако препараты нарушают механизм выработки этого гормона. В итоге у пациента вырабатывается зависимость, и отек не проходит самостоятельно, объяснил в интервью "АиФ" врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

К хронической заложенности носа приводит злоупотребление алкоголем и курение, причем вред, наносимый этими привычками, необратим, предупреждает специалист. Врачи советуют внимательно следить за здоровьем и обращаться к специалистам при появлении проблем.

Валентина МАЙОРОВА
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