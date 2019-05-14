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Назван быстрый способ улучшить потенцию

Фото: www.globallookpress.com
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Избавление от вредной привычки поможет наладить жизнь

Отказ от алкоголя самым благотворным образом сказывается на мужском здоровье, считают специалисты.

По мнению экспертов, если перестать пить спиртное, уже через 3 месяца либидо восстановится, а потенция существенно вырастет. Кроме того, без алкоголя мозг начнет работать намного лучше, артериальное давление нормализуется, обмен веществ восстановится, а иммунитет укрепится.

Врачи напоминают, что люди, которые пьют мало или совсем не употребляют горячительных напитков, дольше остаются молодыми умственно и физически здоровыми. Алкоголь обезвоживает кожу, что приводит к ее преждевременному старению. Помимо этого, спиртное довольно калорийно, что чревато лишним весом и отеками, сообщает портал "Минск. Новости".

Злоупотребление алкоголем часто вызывает похмелье, что ухудшает качество жизни, напоминают эксперты. Вместе с тем специалисты советуют продуманно отнестись к важному решению – полному отказу от спиртного. Чтобы не почувствовать жизненную пустоту и не сорваться в поисках привычных развлечений, нужно заняться спортом, больше времени уделять семье или найти какое-то приятное хобби. 

Валентина МАЙОРОВА
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