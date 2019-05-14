Назван быстрый способ улучшить потенцию

Избавление от вредной привычки поможет наладить жизнь

Отказ от алкоголя самым благотворным образом сказывается на мужском здоровье, считают специалисты.

По мнению экспертов, если перестать пить спиртное, уже через 3 месяца либидо восстановится, а потенция существенно вырастет. Кроме того, без алкоголя мозг начнет работать намного лучше, артериальное давление нормализуется, обмен веществ восстановится, а иммунитет укрепится.

Врачи напоминают, что люди, которые пьют мало или совсем не употребляют горячительных напитков, дольше остаются молодыми умственно и физически здоровыми. Алкоголь обезвоживает кожу, что приводит к ее преждевременному старению. Помимо этого, спиртное довольно калорийно, что чревато лишним весом и отеками, сообщает портал "Минск. Новости".

Злоупотребление алкоголем часто вызывает похмелье, что ухудшает качество жизни, напоминают эксперты. Вместе с тем специалисты советуют продуманно отнестись к важному решению – полному отказу от спиртного. Чтобы не почувствовать жизненную пустоту и не сорваться в поисках привычных развлечений, нужно заняться спортом, больше времени уделять семье или найти какое-то приятное хобби.