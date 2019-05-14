Диета окончена: битва за идеальный вес продолжается

Сохранить стройность помогут простые правила

Главный страх худеющих – возвращение ненавистных килограммов после диеты. Вес может не только стремительно вернуться к первоначальной отметке, но подчас и перевалить за нее, оставив худеющего в дураках.

Важно помнить, что набор веса – это естественный и закономерный процесс. Организм переживает стресс: список потребляемых продуктов и объем порций активно расширяются, а тело все еще живет по правилам скрупулезного подсчета калорий.

Не сдать занятых позиций после похудения возможно. Диетологи подготовили простые правила контроля веса, которые помогут закрепить успешные результаты.

В первую очередь рекомендуется следить за тем, чтобы количество потребляемых калорий росло постепенно, примерно на 200 ккал в неделю. Легче всего это сделать, увеличивая объемы порций одного приема пищи в день или добавляя легкий перекус.

После выхода из диеты можно позволить себе любимые блюда, но главное – давать организму нужные для его функционирования продукты. Особенно полезным будет белок, ведь он снижает уровень гормона, отвечающего за насыщение. Мясо птицы, яйца, рыба, молочные продукты отлично подойдут для ежедневного потребления.

Диетологи также советуют вести дневник питания, благодаря которому вы сможете вести контроль потребляемых калорий. С наглядным отображением удобно следить за рационом, фиксировать результаты и их анализировать.

После диеты без занятий спортом – никуда. Правильно подобранные физические нагрузки не только предотвратят появление лишних килограммов, но улучшат самочувствие и поднимут настроение.

Главное – верить в себя! Не паникуйте, если ваш вес увеличивается, и помните: как только запасы в организме пополнятся, тело придет придет в норму после пережитой встряски и будет готово ко всем гастрономическим экспериментам, отмечает VistaNews.