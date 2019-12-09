Народными средствами для улучшения интимной жизни пользовались еще древние греки

Мужчины на протяжении многих столетий пользовались народными средствами для повышения потенции. Чтобы усилить сексуальное желание, в Древней Греции употребляли рыбу и морепродукты, а на Востоке – мед, имбирь и кардамон. Эксперты рассказали о не таких популярных, но действенных рецептах для повышения потенции.

В качестве стимулятора мужской силы можно принимать "Эликсир страсти", который готовят настойки аралии маньчжурской, женьшеня, экстракта родиолы розовой и элеутерококка колючего. Необходимо по 50 мл каждого ингредиента. Принимать "Эликсир" советуют по 30 капель три раза в день после еды. Однако специалисты предупреждают: это средство строго запрещено принимать людям, страдающим от гипертонии.



Чабрец считается очень полезной травой для мужского здоровья: он содержит много цинка, за счет этого увеличивается скорость движения сперматозоидов. Его также используют для профилактики и лечения простатита, импотенции, аденомы предстательной железы. Эксперты советуют принимать отвар из 100 г цветков чабреца, залитых кипятком, по 1-2 ст. л. после еды два раза в день.



Ягоды шелковицы также благоприятно влияют на потенцию. Достаточно съедать по полстакана в течение десяти дней, сообщает сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Шелковицу полезно сочетать с облепихой, петрушкой, укропом, луком, тыквой, дыней и орехами. Усиливают сексуальное желание и эфирные масла – розовое, сандаловое, гераниевое и имбирное. Их можно употреблять по 1 капле в день вместе с медом.

Ранее специалисты рассказали, что справиться с проблемами в интимной жизни помогут фрукты – яблоки, апельсины, киви и многие другие.