Простой рецепт избавит от интимных проблем после 60 лет

Повысить потенцию можно и в домашних условиях, важно лишь соблюдать здоровый образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом и правильно питаться. Некоторые мужчины прибегают и к народной медицине – зачастую травяные отвары и настойки помогают восстановить мужскую силу не хуже дорогих лекарственных средств.

"Утро" делится уникальным рецептом сладкого снадобья, которое повысит потенцию практически мгновенно. Для его приготовления понадобятся по 100 г кураги, чернослива и изюма. К ингредиентам добавить одну столовую ложку сахара, а также специи по вкусу – корицу, кардамон, гвоздику. Полученную смесь залить сухим красным вином и томить на небольшом огне в течение получаса без крышки, а затем еще столько же под ней, советует "Мое Libido". Принимать любовное снадобье, если нет противопоказаний от врача, три раза в день.

Импотенцию также часто лечат с помощью имбиря – его корень укрепляет эрекцию и стимулирует кровообращение. Растение можно добавлять в чай в сушеном виде или употреблять свежим с любимыми блюдами, сообщает Stojak.ru. Однако медики предупреждают: имбирь может оказать негативное влияние на организм при наличии гипертонии, патологий сердца, язвенных болезнях и камнях в почках. Поэтому при наличии каких-либо заболеваний лучше обращаться к специалисту.

Ранее ученые рассказали, что повысить потенцию поможет прослушивание определенной музыки в жанре нью-эйдж.