Повысить мужскую силу можно дома во время обычной зарядки

Эксперты уверяют, что повысить потенцию после 60 лет можно не только с помощью лекарств. Легкие упражнения на каждый день также эффективно действуют на эрекцию.

Так, портал Опотенции.com рекомендует делать занятие под названием "Арка". Лежа на спине нужно поднимать таз, не отрывая плеч от пола. Для другого упражнения – "Вращения" – нужно поставить ноги на ширине плеч и тазом совершать круговые движения по максимальной амплитуде. Приседания с ногами на ширине плеч также отлично скажутся на эрекции. Главное – приседать на выдохе, а возвращаться в исходное положение на вдохе. Легкая физическая нагрузка улучшит кровообращение в тазу и избавит от стрессов, что плохо влияет на потенцию.

Устранить проблему с мужской силой после 60 лет можно и народными средствами. Например, напитком из корня женьшеня – 0,5 ст л порошка из этого продукта залить 2 ст л меда и пить 4 раза в день по 1 чайной ложке. Увеличит потенцию и пастернак – 100 г залить кипятком и оставить на 3 часа отдыхать. Пить 4 раза в день. Для другого средства понадобится 150 гр рябины, 50 г шиповника, 50 г листьев крыжовника. Все это залить литром воды и отварить в течение 12 минут. Отвар стоит пить 3 раза по 200 мл, пишет блог "советы народной медицины" в Яндекс.Дзене. Однако стоит помнить, что перед упражнениями и употреблением любых отваров стоит проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить здоровью.

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