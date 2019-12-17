Некоторые травы оказались вредными для мужской силы

О пользе травяных чаев и настоек известно многим: такие напитки укрепляют иммунитет и тонизируют организм. Однако некоторые растения негативно влияют на мужское здоровье. Специалисты рассказали, от каких трав мужчинам лучше отказаться.

Мята успокаивает и снимает тошноту, однако в то же время значительно снижает выработку тестостерона из-за содержания фитоэстрогенов. Регулярное употребление чая с мятой негативно скажется на потенции. Чабрец также полезен лишь в небольших дозах – он нормализует работу половых органов и обладает противовоспалительным эффектом, однако его опасно принимать при простатите, так как растение только усугубит болезнь. Зверобой повышает потенцию, но его частое употребление вызовет привыкание организма и спровоцирует ранние проблемы с эрекцией, сообщает SM News.

Эксперты также назвали и те травы, которые избавят от проблем с потенцией буквально за час. Так, мужчинам будет полезен иван-чай и напиток из корня имбиря, передает AnnaHelp.ru.

Ранее специалисты рассказали, какие еще отвары предотвратят проблемы с потенцией.