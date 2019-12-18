Мужскую силу укрепит обычный продукт, приготовленный особым способом

Улучшить качество интимной жизни поможет чеснок. Из него нужно получить маточный раствор, который следует принимать в определенном порядке. Об этом стало известно из содержания записи на табличке, найденной в Тибете недавно. Для приготовления снадобья потребуется не только привычный продукт, но и соблюдение строгих правил. Это необходимо, чтобы уберечь раствор от попадания в него частиц посторонних веществ, спомобных вызвать неожиданную реакцию.

Чеснок – 350 г – следует очистить, тщательно хорошо промыть, три раза меняя воду, мелко нарубить его и хорошо истолочь фарфоровым ( и никаким другим) пестиком в стеклянной (строго) посуде. Затем аккуратно с самого дна, где больше всего скапливается сок, собрать 200 г растертого чеснока с максимальным количеством сока и положить это в стеклянную посуду, добавив 200 г 96%-го медицинского спирта. Очень плотно закрыв посуду, поставить ее в прохладное темное место на десять дней. Спустя такое время, следует процедить и настоять еще два – три дня. После этого маточный настой для повышения потенции готов.

Принимать снадобье нужно натощак, строго придерживаясь схемы: в первый день выпивать стакан молока с помешенной в него 1 каплей раствора , во второй – с 2 каплями, в третий с 4, в четвертый добавить уже 6 капель. И так постепенно увеличивать до 25 капель на стакан молока и продолжать принимать такое количество, пока настойка не начнет убывать.

Когда ее останется совсем мало, нужно постепенно снижать количество капель на стакан молока – можно по две или по три капли каждый день, но так, чтобы настойка полностью закончилась не позже, чем через семь дней после того как вы начали уменьшать количество капель принимаемых за один раз. Повторно курс можно проводить лишь через пять лет с момента завершения первого, отмечает портал medwall.ru.

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