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Рак пищевода вылечит неожиданное растение

Рак пищевода вылечит неожиданное растение
Фото: www.globallookpress.com
Рост злокачественных клеток прекращается без вреда для здоровых

Красные водоросли, которые растут в Японском море, останавливают рак пищевода. Получаемые из них соединения - каррагинаны или каррагены – обладают противоопухолевыми и противовирусными свойствами. Это выяснили ученые Дальневосточного федерального университета.

Каррагинаны давно используют как натуральный загуститель E407, однако лекарственный потенциал вещества до конца не изучен до сих пор. Ученые обнаружили, что соединение может остановить рост раковых клеток, при этом не навредив здоровым, сообщает РИА "Новости".

Ученые планируют до конца изучить действие вещества, а затем провести исследования. Возможно, эти соединения из красных водорослей в будущем будут использовать для профилактики опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта, предполагают специалисты.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты приведут к онкологии.

Фоторепортаж
Продукты от рака растут на деревьях и грядках
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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