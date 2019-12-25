Рост злокачественных клеток прекращается без вреда для здоровых

Красные водоросли, которые растут в Японском море, останавливают рак пищевода. Получаемые из них соединения - каррагинаны или каррагены – обладают противоопухолевыми и противовирусными свойствами. Это выяснили ученые Дальневосточного федерального университета.

Каррагинаны давно используют как натуральный загуститель E407, однако лекарственный потенциал вещества до конца не изучен до сих пор. Ученые обнаружили, что соединение может остановить рост раковых клеток, при этом не навредив здоровым, сообщает РИА "Новости".

Ученые планируют до конца изучить действие вещества, а затем провести исследования. Возможно, эти соединения из красных водорослей в будущем будут использовать для профилактики опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта, предполагают специалисты.

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