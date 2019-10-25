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Витамин D спасает от рака

Витамин D спасает от рака
Фото: www.globallookpress.com
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Оказалось, что солнечные ванны способствуют размножению бактерий

Солнечный витамин, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета, не только укрепляет кости и зубы, важен для нервной системы и настроения, но еще способен защитить человека от рака толстой кишки. Это удалось выяснить ученым после зимнего эксперимента, участниками которого стали 20 человек. 

Они трижды получали по минутной дозе ультрафиолета. В результате у них увеличилось количество полезных бактерий в кишечнике, особенно Lachnospiraceae, которые защищают его от злокачественной опухоли. Одновременно еще одна группа параллельно принимала внутрь витамин D, но это значительно не повлияло на микробный состав, говорится в публикации Frontiers in Microbiology. 

Произведенный во время загара или употребленный витамин D также укрепляет иммунитет. Что особенно актуально в сезон простуд. 

Ксения АНДРЕЕВА
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