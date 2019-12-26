Весь секрет - в правильном завтраке

Худеющим дал совет олимпийский чемпион Ян Фродено.

По словам немецкого триатлета, держать форму не так мучительно и сложно, как многие думают. Весь фокус в правильном завтраке. Проснувшись, спортсмен не ест – ограничивается только чашкой эспрессо. А уже после тренировки он пьет протеиновый коктейль и позволяет себе арахисовое масло. Об этом сообщает издание Focus.

В качестве дневного перекуса Фродено предпочитает бутерброд с авокадо и яйцом на хлебе без глютена. Интересно, что мяса он почти не ест. Также спортсмен избегает молока, творога, мучного и отказывается от макаронных изделий. Изредка он балует себя бокалом красного вина и даже может съесть бургер или пиццу, пишет ФедералПресс.

Самое важное – так называемое интуитивное питание. Не стоит держать себя в ежовых рукавицах. Прислушивайтесь, чего требует ваш организм, и изредка позволяйте себе расслабиться.