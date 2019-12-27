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Лечили подушками: в Краснодарском крае поймали лжеврачей

Псевдомедики предлагали больным избавиться от варикоза необычным способом

В Краснодарском крае лжеврачи лечили людей, страдающих от варикоза, подушками и матрацами. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, докторов задержали.

Сотрудники медучреждения, не имя специального образования, звали людей на бесплатную диагностику сосудов и проводили ее на неизвестном аппарате. Лжеврачи уверяли пациентов в том, что им нужно срочное лечение. Жители Кубани брали кредиты, лишь бы оплатить необходимые вещи для терапии. 

"Лечение такого заболевания как варикозное расширение вен с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно", – заявила Волк, передает РИА Новости. 

Полина ИВАНОВА

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