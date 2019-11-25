Известные артистки сами погубили себя

Звезды нередко выбирают неправильный рацион питания, что приводит к тяжелым болезням и смерти, рассказала диетолог. По ее мнению. из-за этого ушли из жизни Юлия Началова и Людмила Гурченко.

"Певица Юлия Началова резко снижала вес... и заработала себе подагру, сахарный диабет. Чем все это закончилось, мы знаем", – отметила Марият Мухина, цитирует Nation News.

Людмила Гурченко сломала шейку бедра, после чего слегла и не смогла встать, так как "у нее не хватало кальция в организме", ведь звезда "всю жизнь сидела на диете". Если бы она питалась правильно, то прожила бы дольше, заявила специалист. И добавила, что бесконтрольно худеть опасно.

Когда жиры распадаются, в организме человека образуются токсины, вредные для нервных клеток, почек и печени, пояснила диетолог "Похудение – тяжелый и ответственный процесс", и "это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий", отметила она.

Для снижения лишнего веса нужно подбирать сбалансированную диету. Важно очень медленно избавляться от лишних килограммов, подчеркнула специалист.

Ранее причиной смерти Юлии Началовой назвали встречу с гадалкой. А также стало известно, из-за кого Людмила Гурченко обращалась к пластическим хирургам.