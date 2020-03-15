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Собчак решила "воскресить" Началову

Собчак решила "воскресить" Началову
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Семья исполнительницы сможет увидеть кадры фильма с "ожившей" певицей в главной роли

Теледива Ксения Собчак и главный интеллектуал России Александр Гордон решили посвятить несколько выпусков своей передачи "Док-Ток" Юлии Началовой. Певицы не стало 16 марта 2019 года, она скончалась в возрасте 38 лет.

Соведущие планируют организовать сюрприз для родственников поп-исполнительницы. Близкие Юлии смогут увидеть фильм с "ожившей" Началовой, роль которой отлично сыграла Марина Орлова, известная по сериалам "Родные люди", "Барвиха" и "Интерны".

Фильм будет показан сериями в нескольких выпусках программы на Первом канале. В картине рассказывается не только о творческом пути нежной блондинки, но и о ее личной жизни. Зрители узнают детали взаимоотношений Юлии с Дмитрием Ланским, Александром Фроловым и последним мужем – Евгением Алдониным. После просмотра у гостей студии будет возможность обсудить увиденное, пишут "Дни.ру".

За здоровьем поп-исполнительницы Началовой год назад следила вся страна. В то, что жизнерадостная, молодая женщина не сможет победить болезнь, отказывались верить не только фанаты, но и те, кто не был поклонником творчества Юлии. Однако здоровье артистки к 38 годам было совершенно подорвано. Она страдала от подагры и системной красной волчанкой. Госпитализировали девушку прямо с репетиции. Врачи больше недели боролись за жизнь исполнительницы, однако 16 марта в 18:20 Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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