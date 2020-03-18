Экс-солист группы "Премьер-министр" пожаловался на критику

В прошлом году, 16 марта, ушла из жизни Юлия Началова. Смерть молодой певицы тогда взволновала многих. Журналисты и пользователи социальных сетей начали обсуждать прошлое звезды и искать причины гибели. Тогда досталось и ее первому мужу Дмитрию Ланскому. Артист признается, что на него сыпались самые разные обвинения.

Забыть о травле мужчина не может до сих пор. И вспоминает, как его обвиняли в романах на стороне во время брака с артисткой и в том, что заставлял ее худеть. По слухам, изнурительная диета подорвала здоровье девушки.

Ланской уверен, что травля была проплачена, чтобы отвлечь все внимание. Бывший Началовой ответил на попытки выставить его подлецом и изменщиком.

"Подобными вбросами пытались скрыть какую-то более серьезную информацию. Все было проплачено, иначе почему моя скромная персона вызвала столь бурный ажиотаж буквально из ничего?" – рассказал Дмитрий.

Сейчас бывший муж артистки успокоился, а раньше думал о том, как отомстить обидчикам. Все произошедшее артиста закалило, но он признался, что стал намного жестче, так как разочаровался в обществе.

"Раньше считал, что для людей есть темы, обсуждение которых – табу. Нельзя делать хайп, рекламу на горе. Для меня смерть человека – вещь, о которой не надо говорить", – добавил он в разговоре с журналистами ютуб-канала "Говорящие головы".

До этого бывший муж Юлии Началовой накинулся на Андрея Малахова и Николая Баскова. Дмитрий Ланской посоветовал певцу и шоумену не врать.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 г. в одной из больниц Москвы. Причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась из-за отека легких и мозга.Уход певицы из жизни застал врасплох ее экс-супруга и звезд шоу-бизнеса

