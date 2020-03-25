Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Тайный диагноз Началовой выдали спустя год после смерти

Тайный диагноз Началовой выдали спустя год после смерти
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У певицы были проблемы с кожей

Примерно год назад ушла из жизни Юлия Началова. Артистка перед смертью боролась сразу с несколькими заболеваниями, но одно из них до сих пор скрывалось. Подруга знаменитости решила назвать ранее неизвестную болезнь звезды.

В последние годы тело Началовой покрывалось красными пятнами. Тогда врачи и поставили диагноз "псориаз". Артистка всячески боролась с хроническим недугом, который очень повлиял на ее психологическое состояние.

По словам приятельницы, знаменитость переживала, что вынуждена прятать тело в закрытые наряды. Однако из-за этого возникали другие неудобства: в плотных закрытых костюмах, в которых она должна была выступать, Юлия начинала потеть, из-за чего появлялись неприятные ощущения.

Началова пыталась бороться с псориазом. Она сидела на диетах, обращалась к народным методам, но проблема не уходила, рассказала подруга певицы "Собеседнику".

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Сначала звезде стало плохо из-за обострившейся подагры и диабета, затем у нее появился отек легких и мозга, что привело к сердечной недостаточности, а затем к смерти.

Ранее "Утро" писало о предсмертном видео с Юлией Началовой.

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
Ответить
Опять пурга! От псориаза еще никто не умирал, хотя он и не излечивается! У Началовой было заболевание более серьезное, чем псориаз или ранка на ноге. Надоели уже со своей брехней!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта

Российский посол призвал прекратить дезинформацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей