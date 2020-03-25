У певицы были проблемы с кожей

Примерно год назад ушла из жизни Юлия Началова. Артистка перед смертью боролась сразу с несколькими заболеваниями, но одно из них до сих пор скрывалось. Подруга знаменитости решила назвать ранее неизвестную болезнь звезды.

В последние годы тело Началовой покрывалось красными пятнами. Тогда врачи и поставили диагноз "псориаз". Артистка всячески боролась с хроническим недугом, который очень повлиял на ее психологическое состояние.

По словам приятельницы, знаменитость переживала, что вынуждена прятать тело в закрытые наряды. Однако из-за этого возникали другие неудобства: в плотных закрытых костюмах, в которых она должна была выступать, Юлия начинала потеть, из-за чего появлялись неприятные ощущения.

Началова пыталась бороться с псориазом. Она сидела на диетах, обращалась к народным методам, но проблема не уходила, рассказала подруга певицы "Собеседнику".

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Сначала звезде стало плохо из-за обострившейся подагры и диабета, затем у нее появился отек легких и мозга, что привело к сердечной недостаточности, а затем к смерти.

Ранее "Утро" писало о предсмертном видео с Юлией Началовой.