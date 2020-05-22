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Лечилась в наркоклинике: всплыли подробности последних лет жизни Началовой

Лечилась в наркоклинике: всплыли подробности последних лет жизни Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты выяснили, что певица обращалась за помощью в звездный медицинский центр

Юлия Началова умерла больше года назад, однако факты о последних годах жизни артистки появляются до сих пор. Сейчас СМИ сообщили, что знаменитость за полтора года до смерти лечилась в клинике, где лежали многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Как указывают журналисты, в медицинском центре спасали пациентов с зависимостями от алкоголя и наркотиков, а также с психическими проблемами. Однако сама Началова в клинику попала по другой причине.

Знаменитости просто не давали никаких лекарственных препаратов, влияющих на фигуру и настроение. На несколько недель Началовой стало лучше, однако благоприятный период продлился недолго, дополняют "Дни.ру".

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. в столичной больнице. Причина смерти артистки – острая сердечная недостаточность, до этого у звезды был зафиксирован отек мозга и легких. При жизни артистка страдала от множества заболеваний.

После похорон знаменитости в центре внимания оказался бывший муж Началовой, на которого напали с критикой. Мужчина признался, что опомниться от травли не может до сих пор. 

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Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Дарья ПЕТРОВА

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