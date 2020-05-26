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Обнародованы детали последнего романа Юлии Началовой

Обнародованы детали последнего романа Юлии Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналисты выяснили, зачем артистка встречалась с судьей

Казалось, что в личной жизни Юлии Началовой  в последние годы все было прекрасно – она была в отношениях с Вячеславом Кудрей. Вместе они появлялись на публике и строили планы на будущее, но свои коррективы внесла болезнь певицы. Однако журналисты придерживаются другого мнения. По их данным, певица и судья только изображали чувства.

Мотив для такого пиар-хода у пары был, как утверждает репортеры. По их мнению, судья наслаждался вниманием камер и появившейся популярностью, а Началова хотела выиграть суд, где ее противником был бывший возлюбленным. Процесс, как выяснили СМИ, был перенесен в Нижний Новгород, где у нее было больше шансов выиграть.

Друзья певицы сразу же после похорон начали обсуждать, что никакой любви между Кудрей и Началовой не было, а роман был просто грамотным пиаром и способом привлечь к себе больше внимания, дополняет "Дни.ру".

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. в Москве. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, также у звезды был отек легких и мозга. Артистка при жизни страдала от несколько заболеваний.

Ранее "Утро.ру" писало о наркоклинике, где лежала Юлия Началова. 

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

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