Кто именно навещает артистку, остается тайной

Поклонница Юлия Началовой рассказала журналистам о загадочном мужчине, которого этой весной заметили на кладбище. Как сообщила девушка, неизвестный в сопровождении охранника приходит с огромными букетами роз и буквально засыпает могилу цветами.

Что за состоятельный незнакомец таким образом чтит память певицы, остается загадкой.

На могиле Юлии Началовой спустя год после смерти мало что изменилось. Памятник так и не был установлен: сначала помешала холодная погода, затем коронавирус. Из-за эпидемии COVID-19 работы на кладбище под запретом.

Раньше СМИ писали, что монумент на кладбище уже появился, однако представитель артистки уверяет, что работа над памятником пока не закончена. Известно, что он будет выполнен из гранита и мрамора, но детали хранятся в секрете.

Поклонница артистки утверждает, что установка памятника легла на плечи родителей Началовой и обошлась им в большую сумму. Обращаться за помощью к кому-либо родственники знаменитости не стали.

"Все работы по изготовлению и установке памятника они оплачивают самостоятельно – из своего кармана. Насколько мы знаем, звездные друзья не помогали", – дополнил со слов девушки "Собеседник".

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Артистка при жизни страдала от нескольких заболеваний. Недавно выяснилось, что за несколько лет до смерти певица лежала в наркологической клинике.