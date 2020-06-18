Рыли землю: на могиле Началовой заметили "странных" паломников

Рыли землю: на могиле Началовой заметили "странных" паломников
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-помощница артистки рассказала, что сейчас происходит на кладбище

Анна Исаева, которая долгое время работала с Юлией Началовой, поделилась сведениями о могиле певицы. По ее словам, сейчас обстановка на Троекуровском кладбище спокойная: навещать звезду паломники стали реже, что не может не радовать семью.

Бывший менеджер знаменитости рассказала, что раньше "странные люди" рыли землю на могиле, однако сейчас ситуация изменилась. Навещать Началову не перестали, но теперь посетители ведут себя уважительно по отношению к покойной.

Ранее Исаева показала, как сейчас выглядит могила артистки, на которой уже появился памятник. Он выполнен из черного гранита, а рядом установлена фигурка ангела из мрамора – он должен охранять покой Юлии Началовой.

Некоторым фанатам памятник не понравился. Пресс-секретарь звезды пояснила, что дизайн выбирали родители, они же взяли на себя все затраты по его изготовлению и установке. Однако негативный сообщения начали поступать именно в адрес Исаевой, о чем она рассказала WomanHit.

Ране "Утро.ру" писало о незнакомце, который осыпал могилу Юлии Началовой цветами. 

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