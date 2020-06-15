Покой певицы охраняет мраморный херувим

Работа над памятником на могиле Юлии Началовой окончательно завершилась. Готовый монумент показала бывшая пресс-секретарь звезды, подробно объяснив его значение. Фото Анна Исаева опубликовала в "Инстаграм".

Памятник Началовой, установленный на Троекуровском кладбище, сделан из черного гранита. Под фотографией певицы сидит белый мраморный ангел, который, по словам Исаевой, охраняет покой артистки. Черный камень символизирует границу жизни и смерти.

"Я взмахну крылом и вверх улечу под облака", – гласит надпись на памятнике. Исаева объяснила, что жизнерадостную фотографию Началовой для монумента выбрали, так как знали артистку именно такой.

"Поговорила с тобой сегодня Юлечек",

– написала подруга певицы в "Инстаграм" после посещения ее могилы (орфография и пунктуация сохранены).

Первые снимки еще не до конца готового памятника Началовой появились в сети несколько недель назад. Позже на кладбище стали замечать незнакомца, который засыпал могилу певицы цветами.