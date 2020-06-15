Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Знакомая показала ангела на черной могиле Началовой

Знакомая показала ангела на черной могиле Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Покой певицы охраняет мраморный херувим

Работа над памятником на могиле Юлии Началовой окончательно завершилась. Готовый монумент показала бывшая пресс-секретарь звезды, подробно объяснив его значение. Фото Анна Исаева опубликовала в "Инстаграм".

Памятник Началовой, установленный на Троекуровском кладбище, сделан из черного гранита. Под фотографией певицы сидит белый мраморный ангел, который, по словам Исаевой, охраняет покой артистки. Черный камень символизирует границу жизни и смерти.

"Я взмахну крылом и вверх улечу под облака", – гласит надпись на памятнике. Исаева объяснила, что жизнерадостную фотографию Началовой для монумента выбрали, так как знали артистку именно такой.

"Поговорила с тобой сегодня Юлечек",

написала подруга певицы в "Инстаграм" после посещения ее могилы (орфография и пунктуация сохранены).

Первые снимки еще не до конца готового памятника Началовой появились в сети несколько недель назад. Позже на кладбище стали замечать незнакомца, который засыпал могилу певицы цветами.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей