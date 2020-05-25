Монумент планировали возвести не раньше июня

На могиле Юлии Началовой, которая умерла больше года назад, родственники поставили черный гранитный памятник. Его заметили журналисты во время съемок телепрограммы.

Монумент на Троекуровском кладбище, судя по лежащим рядом стройматериалам, возвели совсем недавно. Журналисты отметили, что родственникам не удалось поставить его раньше – в годовщину смерти артистки. Однако, по некоторым данным, бывшая пресс-секретарь певицы Анна Исаева не раз говорила, что над памятником начнут работать не раньше июня.

В программе "Ты не поверишь!" можно разглядеть, что монумент близкие установили простой, как и планировал отец певицы Виктор Началов. В центре - фотография Юлии в белой рамке. Внизу выгравирована перефразированная цитата из песни "Птичка-синичка", которую исполняла Началова в "Утренней звезде": "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака".

Исаева рассказала корреспонденту "Дни.ру", что эту строчку лично выбирал отец Юлии. По ее словам, работа над памятником еще не закончена, и он будет готов не раньше следующего месяца.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. на 39-м году жизни. Недавно выяснилось, что за полгода до трагедии певица лежала в клинике, где многие звезды лечились от алкогольной и наркотической зависимости.