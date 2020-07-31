Вскрылась неожиданная причина смерти Началовой

Вскрылась неожиданная причина смерти Началовой
Юлия Началова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
У звезды был таинственный недоброжелатель

Смерть Юлии Началовой стала огромным ударом для родных и близких. Певице было всего 38 лет. Близкий друг покойной Александр Панайотов считает, что на артистку навели порчу, которая и является истинной причиной ее смерти.

"В любом случае эта история нечистая (…) Однозначно был сглаз", – заявил певец.

Он уверен, что в этом деле не обошлось без колдовства. Александр был в курсе, что Юлия ходит к гадалкам и боится за свою жизнь. Детали предсказания Панайотову не известны, однако он не сомневается, что в ее смерти замешана нечистая сила.

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева подтверждает версию певца. Оказалось, что задолго до смерти Юлии предрекли страшную трагедию в марте 2019 г. (артистка умерла 16 марта прошлого года). Другие колдуны тоже рассказывали о сглазе, который некто навел на Началову, пишет "Собеседник".


Ранее мнением по поводу мистики в смерти артистки поделился знаменитый художник. Никас Сафронов уверен, что порча тут ни при чем. По его словам, певица сама притянула смерть, и именно поход к гадалке мог быть фатальным – Юлия услышала страшное пророчество, поверила в него, и это в итоге привело к трагическому финалу.

Ольга ФЕДОРОВА

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