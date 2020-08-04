Родительница отдала платья звезды в частную коллекцию

Близкие хотят сохранить память о Юлии Началовой, которой не стало чуть больше года назад. Родные расстаются с вещами певицы лишь в исключительных случаях, и коллекция Александра Васильева стала одним из них. Мать артистки сама передала несколько нарядов, рассказал историк моды, которого обвинили в желании нажиться на памяти исполнительницы.

В коллекции ведущего "Модного приговора" оказалось три роскошных платья и две пары обуви Юлии. Мать Началовой передала их Васильеву как крупнейшему частному собирателю исторических костюмов, чтобы сохранить память о дочери.

"Мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями",

– передал Васильев слова своего помощника, который забирал вещи. Историк моды уверяет, что костюмы певицы пользуются большим спросом на его выставке в Калининграде.

"Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным",

– объяснил ведущий "Модного приговора". По его словам, Началову до сих пор помнят ее поклонники, а трагедия всегда делает историю кумира лишь интереснее. В разговоре с "Собеседником" Васильев пообещал сохранить наряды певицы в отличном состоянии.

Напомним, Юлия Началова умерла в прошлом году в возрасте 38 лет. По одной из версий, причиной трагедии стала порча.