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Артистка Алена Кравец поведала о сне, в котором к ней приходила Юлия Началова. В видении певица пожаловалась, что монументальный памятник давит ей на грудь.
Дела в загробном мире у Юлии идут хорошо, уверяет Алена. Только тяжесть памятной конструкции немного печалит артистку. В разговоре с актрисой умершая звезда пояснила, что при возведении надгробной плиты рабочие залили могилу тяжелым бетоном, "словно боялись, что она выйдет из-под земли".
Теперь на месте упокоения Началовой не могут расти цветы, и лучи солнца не греют ее. Однако певице нравится установленный памятник. Особенно ее порадовал ангелочек, которого поставили рядом с плитой. Во сне Юлия сказала Алене, что он охраняет ее покой.
Также Кравец рассказала, что и на том свете Началова продолжает петь. В сновидении она исполнила одну из своих любимых песен. Радует певицу и внимание к ее персоне. По словам приятельницы, артистка в курсе, что о ней до сих пор пишут в СМИ, а неравнодушные люди приходят на могилу, пишет "Собеседник".
Ранее "Утро.ру" делилось слухами о причинах смерти Юлии Началовой. Оказалось, что у певицы был таинственный недоброжелатель.
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