"Похожа на маму": как выглядит повзрослевшая дочь Началовой

"Похожа на маму": как выглядит повзрослевшая дочь Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница артистки в этом году стала восьмиклассницей

Летние каникулы подошли к концу, и дочь Юлии Началовой снова вернулась в школу. На 1 сентября Вера Алдонина надела строгий пиджак и галстук. Девочку сняла ее бабушка Таисия и поделилась кадрами в соцсети.

Мать Началовой рассказала, что внучка перешла в восьмой класс. На фотографиях 13-летняя наследница певицы выглядит совсем взрослой: Алдонина предстала в белой блузке, юбке-карандаш и туфлях на небольшом каблуке.

Подписчики отметили сходство девочки с ее звездной мамой. 

"Верочка очень красивая девочка!", "Как она похожа на Свою МАМУ", "Вообще куколка", "Юлия гордилась бы дочерью", "Глаза взрослые и грустные!", "Шикарная звездочка",

– прокомментировали они снимок.

Напомним, что Вера – единственная дочь певицы. После смерти Началовой весной 2019 года девочка стала жить со своей бабушкой Таисией. Женщина часто публикует фотографии наследницы дочери, рассказывая о ее жизни и увлечениях.

Недавно дочь Юлии Началовой довела народ до слез своим пением. Ранее ее отец говорил, что забрал девочку в свою новую семью. А до этого Вера показалась на публике впервые после смерти мамы.

Карина СИРАЗОВА

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