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Дочь Началовой довела народ до слез

Дочь Началовой довела народ до слез
Юлия Началова, Вера и Евгений Алдонины. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники увидели в девочке певческий талант звездной матери

После смерти Юлии Началовой в прошлом году, заботиться о ее дочери Вере стали бабушка с дедушкой и отец девочки. Виктор Началов уделяет много времени внучке и, как в свое время с Юлией, он занимается с ней музыкой. 

У 13-летней Веры прекрасные гены – ей удалось научиться петь настолько хорошо, что многие поклонники сначала не поверили своим ушам. Дочка поет точно так же, как и ее мама. 

На своей странице в социальных сетях бывший муж певицы Евгений Алдонин опубликовал видео, как его дочь в День Победы исполняет песню “Письмо с фронта”. Девочка посвятила свое исполнение памяти ее прадедушки по материнской линии Началову Егору Семеновичу. 

Пользователи сети оказались невероятно растроганы выступлением. Они написали, что Вере удалось очень тонко исполнить композицию, а голос девочки напомнил им о Юлии Началовой.

“Так трогательно. Смотрела и плакала. Верочка необыкновенная, чистейшей души человечек, голос как песня. Слушала несколько раз. Браво!”, – пишут в комментариях. 

За сутки видео с исполнением песни Верой Алдониной собрало более 15 тысяч просмотров. Люди пророчат девочке такую же карьеру на сцене, как и у матери. Однако сама Вера утверждает, что хочет стать актрисой.

Ранее сообщалось, что на бывшего мужа Юлии Началовой начали нападать с обвинениями в смерти певицы. Он утверждает, что все это спланированная акция. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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