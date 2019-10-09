Хозяевам пушистых питомцев не страшна социальная изоляция, которая является одной их причин плохого самочувствия и преждевременной смерти

Собака – это не только друг человека, но и прекрасный лекарь, выяснили шведские ученые. Согласно их исследованию, владельцы четвероногих товарищей предупреждают смерть от повторных сердечных приступов и инсультов.

Данный факт удалось установить благодаря эксперименту, в котором приняли участие более 200 пациентов, пишет Science Alert. При этом у одиноких владельцев псов риск печального исхода от сердечного приступа сокращался на треть, а у семейных улучшался прогноз на 15%.

Аналогичная картина наблюдалась и у жертв инсульта. От преждевременной смерти братья наши меньшие спасали 27% и увеличивали шанс на выздоровление у 12% пациентов.

Вывод прост: в зоне риска находятся изолированные от общества люди, к которым никак нельзя отнести владельцев собак.