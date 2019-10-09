Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Владельцы собак раскрыли секрет долгожительства

Владельцы собак раскрыли секрет долголетия
Фото: pixabay.com
продолжениеНайдено лекарство от рака крови
Хозяевам пушистых питомцев не страшна социальная изоляция, которая является одной их причин плохого самочувствия и преждевременной смерти

Собака – это не только друг человека, но и прекрасный лекарь, выяснили шведские ученые. Согласно их исследованию, владельцы четвероногих товарищей предупреждают смерть от повторных сердечных приступов и инсультов. 

Данный факт удалось установить благодаря эксперименту, в котором приняли участие более 200 пациентов, пишет Science Alert. При этом у одиноких владельцев псов риск печального исхода от сердечного приступа сокращался на треть, а у семейных улучшался прогноз на 15%.

Аналогичная картина наблюдалась и у жертв инсульта. От преждевременной смерти братья наши меньшие спасали 27% и увеличивали шанс на выздоровление у 12% пациентов. 

Вывод прост: в зоне риска находятся изолированные от общества люди, к которым никак нельзя отнести владельцев собак. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей