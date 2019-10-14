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Потенция после 50: как вернуть и что понижает

Потенция после 50: как вернуть и что понижает
Фото: www.globallookpress.com
При решении деликатных проблем надо помнить, что не все продукты одинаково полезны

На потенцию негативно влияет множество факторов, в том числе и лечебные напитки из ароматных трав. Особенно это актуально для мужчин после 50. 

К примеру, хорошо помогающие при простудных заболеваниях ромашка и зверобой могут снизить эрекцию и вызвать преждевременное семяизвержение. А чай с мятой не только успокоит нервную систему, но и уменьшит выработку мужского гормона – тестостерона и ослабит активность сперматозоидов.

Мелисса и душица отлично подходят для женщин, так как в этих травах содержатся фитоэстрогены. Однако у мужчин после чая с мелиссой или душицей может совершенно исчезнуть желание заняться любовью. Успокоительные травяные сборы с пустырником или зюзиком европейским понижают артериальное давление. От этого ухудшается кровоснабжение полового органа и наваливается сонливость – в таких условиях уже не до любовных утех, сообщает "Тестостерон".

Для того чтобы мужчина оставался в хорошей форме после 50 лет, стоит взять на заметку несколько правил. Во-первых, в рацион следует включить продукты, помогающие вырабатывать тестостерон: орехи, ягоды, дары моря. Во-вторых, нужно обязательно заниматься физкультурой. Здоровое сердце и крепкие сосуды – залог нормальной половой жизни. Кроме того, необходима постоянная сексуальная практика, отмечает портал "КакБог.ru". И конечно, при появлении сексуальных проблем следует проконсультироваться с врачом.

Валентина МАЙОРОВА
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