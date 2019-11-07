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Смертельный вирус гриппа идет в Россию

Смертельный вирус гриппа идет в Россию
Фото: www.globallookpress.com
Сотни тысяч человек уже заразились

Рост заболеваемости гриппом уже начался на Украине, а значит, скоро вирус могут занести и в Россию. Специалисты спрогнозировали две волны эпидемии в этом сезоне – в начале зимы и в конце января. Опасны новые штаммы гриппа из-за сильной мутации, поэтому у людей нет к ним иммунитета.

Только за прошедшую неделю гриппом заболело почти 150 тысяч человек, сообщает Минздрав Украины. С начала 2019 года от вируса скончались пять человек. В этом сезоне, по мнению врачей, придут штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2).

"Оба они отличаются от предшественников по антигенной и генетической структуре. То есть ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам",

– цитирует "Обозреватель" заведующую отделением респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Аллу Мироненко.

Эти штаммы дают осложнения в виде пневмонии и могут привести к летальному исходу. Brisbane характеризуется быстротекущим воспалительным процессом, а Kansas способен вызвать бактериальное осложнение. Вирусы гриппа начнут активно циркулировать в конце ноября, хотя россияне стали заболевать уже сейчас. Сезон продлится до конца марта.

Специалисты заявляют, что единственной защитой от гриппа может быть только прививка. Врачи рекомендуют делать ее до ноября или до начала активной фазы в декабре.

Карина СИРАЗОВА

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