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В России началась эпидемия гриппа

Как остаться здоровым: в России началась эпидемия гриппа
Фото: www.globallookpress.com
В сезон осенних простуд нужно сделать прививку и соблюдать рекомендации врачей

На 2 недели раньше обычного начали болеть гриппом и ОРВИ россияне в этом году. 

Как сообщают "Известия", уже со второй половины сентября в аптеках вырос спрос на противопростудные и противовирусные лекарства, а это действенный индикатор начала сезона простуд. С 16 по 29 сентября продажи противовирусных препаратов увеличились на 30-45%, противопростудных – на 23–38%, средства для лечения горла стали покупать на 21-33% чаще, средства от насморка – на 17–30%.

Годом ранее подобный пик продаж случился в октябре, однако эксперты считают, что причин для паники нет. Прививки от гриппа сделали себе свыше 30 млн человек, и кампания по вакцинации продолжается. Всего, по данным Минздрава, в 2019 г. закуплено свыше 60 млн доз вакцин от гриппа, напоминает телеканал "360°".

Специалисты советуют обязательно поставить прививку от гриппа и соблюдать правила личной гигиены – это поможет уберечь здоровье в сезон эпидемии.

Необходимо достаточно спать, не работать слишком много и принимать пищу по режиму. Очень полезно заниматься спортом – это поможет укрепить иммунитет.

На столе должны быть зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, бета-каротином и витаминами A, C, E. Кроме того, эксперты советуют избегать стрессов – они тоже наносят удар по иммунной системе.

После поездок в общественном транспорте и пребывания в людных местах необходимо мыть руки с мылом. Если болезнь начала развиваться, надо надеть тканевую маску, а еще лучше остаться дома, отмечается на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Валентина МАЙОРОВА
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