Спастись от инсульта помогут мясные продукты

Люди, отказавшиеся от мяса, чаще страдают от инсультов – к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета после масштабного исследования, продолжавшегося 18 лет.

Они наблюдали за 50 тыс. человек, среди которых были мясоеды, вегетарианцы и те, кто предпочитал рыбу. В итоге выяснилось, что у любителей мяса не повышался риск инфаркта, а вот отказ от животной пищи был чреват гораздо более серьезными последствиями. Вегетарианцы на 43% чаще сталкивались с геморрагическими инсультами, которые чаще, чем ишемический инсульт, заканчиваются смертью или тяжелой инвалидностью.





"Вегетарианские диеты, которые часто преподносятся как безусловно полезные для здоровья, могут нести в себе опасность", –

рассказал "АиФ" доктор медицинских наук, профессор МГУ Симон Мацкеплишвили.

Эксперт считает, что причина этого может заключаться в том, что в мясе содержатся легкоусвояемые витамины, незаменимые аминокислоты, омега-3 жирные кислоты и микроэлементы, которых почти нет в продуктах растительного происхождения.

Статистические данные подтверждают выводы британских ученых. Так, в Японии, где основу рациона составляют рыба и растительная пища, один из самых высоких уровней инсультов в мире. Впрочем, не все медики согласны с мнением специалистов из Оксфорда. По мнению многих докторов, растительный рацион помогает сохранить нормальный вес и поэтому защищает от кровоизлияний в мозг. А частоту инсультов в Японии можно объяснить высокой продолжительностью жизни в этой стране.