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Вздутие живота вылечит чай

В напиток стоит добавить ананас

Снять симптомы вздутия живота, как выяснилось, легко и просто. Достаточно заварить и выпить кружку чая.

Правда, не каждый напиток подойдет. От данной проблемы "исцеляет", например, свежий мятный чай, благодаря которому исчезает тонус в мышцах между животом и пищеводом.

Если в ароматную траву добавить ананас и охладить напиток, то вздутие живота как рукой снимет. Еще одно эффективное средство – ромашковый чай, особенно если выпить его на ночь глядя, пишет "МедикФорум". 

Также не лишним будет принять ванну с семенами фенхеля и тмина, уточняет "ФедералПресс"

Ксения АНДРЕЕВА
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