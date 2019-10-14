Нибиру
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Снять симптомы вздутия живота, как выяснилось, легко и просто. Достаточно заварить и выпить кружку чая.
Правда, не каждый напиток подойдет. От данной проблемы "исцеляет", например, свежий мятный чай, благодаря которому исчезает тонус в мышцах между животом и пищеводом.
Если в ароматную траву добавить ананас и охладить напиток, то вздутие живота как рукой снимет. Еще одно эффективное средство – ромашковый чай, особенно если выпить его на ночь глядя, пишет "МедикФорум".
Также не лишним будет принять ванну с семенами фенхеля и тмина, уточняет "ФедералПресс".
Под удар попали политики и представители прессы