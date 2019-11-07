Никотиновые альтернативы: дифференцированное урегулирование

Опасность вейпов и сигарет признали различной

Законодательное собрание Кемеровской области 30 октября единогласно приняло в первом чтении законопроект об ограничении в регионе розничной продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них.

Законопроект запрещает продажу этой продукции несовершеннолетним, их реализацию в детских, образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей. Кузбасс, таким образом, пополнил список из примерно десятка российских субъектов, где регулирование электронных систем доставки никотина введено по образцу обычных сигарет.

Очевидно, что движущей силой приравнивания всех электронных систем доставки никотина к обычным сигаретам выступает обеспокоенность в связи с "эпидемией" легочных заболеваний в США, предположительно связанных с вейпингом. По последней информации Центров по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), федерального агентства при Министерстве здравоохранения, число связанных с такими заболеваниями смертей достигло 34, при этом число заболевших уже превысило 1,6 тыс. человек.

Некоторые представители российской законодательной власти говорят о необходимости регулирования альтернативных способов доставки никотина по радикальному сценарию. Так, на днях председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил в СМИ об отставании России от США в вопросе регулирования продаж вейпов и электронных сигарет.

"Мы опаздываем. США, Канада и Южная Корея уже подошли к рубежу, когда речь идет о запрете производства и распространения на территории своих стран. Они уже встревожены смертельными случаями от курения вейпов и электронных сигарет. Мы еще только первый шаг сейчас должны сделать и ввести регулирование, как по табачным изделиям", – заявил сенатор.

К чему могут привести запретительные меры в отношении альтернативных средств доставки никотина, наглядно показывает свежий пример американского штата Массачусетс, где в конце сентября продажа вейпов была запрещена сроком на четыре месяца. Инвестиционная компания Piper Jaffray представила 30 октября данные, согласно которым за первый месяц действия запрета на вейпы темпы снижения продаж обычных сигарет упали на 5,7%.

Это обстоятельство недвусмысленно указывает на то, что вейперы, сталкиваясь с новым запретом, не отказываются от никотина, а предсказуемо возвращаются к традиционному курению – с вытекающей из этого повышенной заболеваемостью и смертностью, связанной с употреблением обычных сигарет.

Также примечательно, что если возобладает уравнительный подход к регулированию никотинсодержащей продукции, о котором сейчас рассуждает Рязанский, то на одну ступень будут поставлены все существующие на данный момент альтернативы обычным сигаретам, в то время как между собой они обнаруживают существенные различия, касающиеся как воздействия на организм человека, так и самого принципа действия.

В частности, в США по итогам двухлетнего расследования в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) было выдано разрешение на продажу одной из систем нагревания табака, не дающей запаха, поскольку было доказано, что такая система "вырабатывает меньше токсинов по сравнению с обычными сигаретами".

При этом ни один из производителей вейпов не получил разрешений на продажу от FDA, хотя их связь с легочными заболеваниями в США считается недоказанной. Есть подозрение, что угрозу здоровью несут жидкости для вейпов, производящиеся нелегально.

В этой связи важную роль играет техническая и регуляторная сторона вопроса. Если связь заболеваний легких исключительно с контрафактными веществами будет в конечном итоге подтверждена, сами производители альтернативных средств доставки никотина могут избежать дальнейших ограничений за счет адаптации к новым реалиям рынка. К примеру, производителями могут быть разработаны новые модели изделий, которые снизят вероятность использования нелегальной продукции потребителями.

Вместе с тем технические инновации, обеспечивающие дополнительную защиту потребителей, должны сопровождаться адекватным регулированием со стороны государства, и этот вопрос остается на усмотрение законодателей каждой отдельной страны. Приравнивание альтернативных средств доставки никотина к обычным сигаретам фактически закрепит на нормативно-правовом уровне, что все эти изделия оказывают сопоставимое воздействие на здоровье человека.

Существует ряд исследований, говорящих об обратном. В то время как никем не ставится под сомнение, что ни одно табачное изделие не является абсолютно безопасным для здоровья, учеными делается вывод, что альтернативные средства доставки никотина сопряжены с меньшим вредом.

Так, в прошлом году Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий (ВНИИТТИ) провел лабораторное тестирование разных видов никотиносодержащей продукции. Оно показало, что в большинстве тестируемых изделий (за исключением вейпов открытого типа) содержание токсичных веществ было на 80–95% ниже, чем в обычных сигаретах.

С учетом этих данных может оказаться уместным подход, при котором рынок никотиновых альтернатив будет регулироваться государством (что продиктовано объективной необходимостью, ведь на сегодняшний день обязательных требований к этой продукции в России не существует), но статус таких изделий одновременно будет отличаться от статуса обычных сигарет, позволяя производителям указывать преимущества продукции с точки зрения защиты общественного здоровья. Подобный подход, в частности, приемлем и в рамках технического регламента для никотиносодержащей продукции на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).