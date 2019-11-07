Инсульт и инфаркт - не единственные опасности, подстерегающие любителей быстрых результатов

Желание побыстрее расстаться с лишним весом может сыграть с худеющими злую шутку: распространенные средства для похудения могут нанести вред здоровью.

Считается, что чудо-таблетки, чаи и биодобавки помогут легко и быстро избавиться от ненужных килограммов, но такие средства обладают серьезными побочными эффектами.

Например, в некоторые препараты для похудения входят кофеин, гуарана, кола и другие вещества, оказывающие влияние на нервную систему. Они подавляют аппетит, однако вызывают быстрое привыкание и истощают нервную систему. Депрессии, резкие скачки давления, нарушение сердечного ритма – таков неполный перечень отрицательного воздействия подобных средств.

Чаи для похудения, в основном, оказывают эффект слабительного. Злоупотребление ими приводит к потере калия и нарушениям работы сердца и поджелудочной железы. Кроме того, эти, средства могут вызвать атонию кишечника, и этот орган просто перестанет самостоятельно работать.

Британские ученые пришли к выводу, что таблетки от похудения увеличивают риск инсульта и сердечного приступа. Медики отмечают, что в описаниях некоторых средств подчеркивается, что в нет причин беспокоиться, если начинается учащенное сердцебиение. Порой люди не могут остановиться, так как думают, что ничего страшного не происходит, сообщает "Федерал Пресс".

При этом производители препаратов чаще всего не сообщают потребителям о противопоказаниях. Чтобы избежать проблем с сердцем, сосудами, почками и психикой, перед приемом любых лекарств нужно проконсультироваться с врачом, напоминает ТСН.