Порой проблемы интимной сфере кроются в голове

Деликатные проблемы мужского здоровья вызывают интерес как у сильной половины человечества, так и у прекрасных дам. Эксперты развеяли некоторые популярные заблуждения о потенции и объяснили, почему некоторые смехотворные мифы оказались на удивление живучи.

Автор блога "Качая железо" считает, что мнение о том, что спортсмены не страдают от проблем с потенцией, ни на чем не основано. Медики утверждают, что эректильная дисфункция у тех, кто профессионально занимается спортом, встречается чаще, чем у алкоголиков. Интенсивные физические нагрузки, стрессы и недосыпания не позволяют организму восстановиться, поэтому сил на секс не хватает.

Второе заблуждение касается целительных способностей виагры. Автор подчеркивает, что иногда проблемы с потенцией вызваны психологическими причинами, и помочь мужчине может психотерапевт, а не таблетки.

Еще один миф гласит: чем интенсивнее сексуальная жизнь, тем выше потенция. Однако и это не всегда соответствует действительности. Активность в постели – не панацея от импотенции.

Возраст – не помеха интимным утехам, отмечает "Обозреватель". Нет никаких причин снижать сексуальную активность после 40 лет. Для того, чтобы у сильного пола после этого возрастного рубежа не было проблем, рекомендуется отказаться от вредных привычек, умеренно заниматься физкультурой и вести регулярную половую жизнь.

А вот мнение о том, что прерванный половой акт ведет к развитию простатита, подтверждается на практике, сообщает "Сегодня". Дело в том, что при задержке семяизвержения в сосудистой сетке простаты возникает застой крови, который может привести к воспалительным процессам в тканях простаты.





