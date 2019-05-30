"Более чем цинично": реклама вейпов возмутила ВОЗ

Эксперты считают безосновательными утверждения о безвредности модных гаджетов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) резко осудила попытку ведущих производителей табака убедить молодежь в том, что вейпы не наносят вреда здоровью курильщиков.

Виньяк Прасад, руководитель организации "Инициатива без табака", входящей в структуру ВОЗ, назвал рекламную кампанию вейпов, которые позиционируются как здоровая альтернатива сигаретам, "более чем циничной попыткой продвижения смертельно опасных продуктов (производителя табачных изделия)".

В докладе, распространенном в преддверии Всемирного дня без табака, подчеркивается, что ежегодно от последствий табакокурения умирают около 8 млн человек, сообщает AFP. Эксперты всемирной организации напоминают, что усилия ВОЗ уже привели к тому, что потребление табака снижается.

Однако компании, выпускающие сигареты, нашли новые способы использования табака: теперь они делают вейпы, которые якобы безвредны для организма курильщика. Однако в ВОЗ подчеркивают, что никаких исследований, подтверждающих это, не существует, а никотин остается опасным ядом.