Опасны даже окурки: обнаружен новый вред сигарет

Курильщики наносят непоправимый ущерб природе

Табачный дым, как известно, плохо влияет не только на самого курящего, но и тех, кто рядом – под угрозой оказалась и окружающая среда.

Британские ученые выяснили, что "бычки" от сигарет, выброшенные в траву, отравляют почву и замедляют рост растений. Окурки замедляют всхожесть травы на 10%, а клевера – на целых 27%, длина побегов при этом сокращается на 13% и 28% соответственно.

В целом же отходы от выкуренных сигарет – это самый распространенный загрязнитель окружающей среды, подчеркивают ученые из Кембриджа.

По оценкам экспертов, в мире ежегодны выбрасывается 4,5 триллиона окурков, причем курильщики разбрасывают их где попало.

Наибольшую опасность для природы представляет ацетат целлюлозы – вещество, содержащееся в фильтрах сигарет – он разлагается не менее десяти лет.

Некоторые эксперты считают, что фильтры в сигаретах нужно вообще запретить. Они не оказывают никакого положительного влияния на здоровье курящего, это просто ловкий маркетинговый ход, считает профессор Томас Новотны из Университета Сан-Диего. Однако пока это предложение не нашло поддержки на законодательном уровне, сообщает Science Alert.



