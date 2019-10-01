Медики посоветовали простое средство, чтобы обезопасить себя на время эпидемии

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что одноразовая медицинская маска эффективно помогает избежать заражения и распространения вирусной инфекции.

Возбудители гриппа передаются от человека к человеку чаще всего воздушно-капельным путем, когда больные говорят, чихают или кашляют. Одноразовая маски предотвращает попадание в организм здорового человека мирокапель, которые могут содержать вирусы.

"Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи. Если у вас имеются признаки респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску", -

сообщается на сайте ведомства.

Медики советуют носить маску в местах скопления людей во время сезонного подъема заболеваемости. При этом использовать ее можно только 1 раз, а менять нужно каждые 3 часа или чаще: если маска стала влажной, ее надо поменять. После использования маску надо выбросить, а руки – вымыть.

Кроме того, чтобы не заболеть гриппом, важно вести здоровый образ жизни и сделать прививку.