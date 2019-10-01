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Найден способ избавиться от дряблого живота

Стальной пресс: найден способ избавиться от дряблого живота
Фото: pixabay.com
Проверенные временем рекомендации справятся с неприятной особенностью

Жир на животе не только неэстетичен, он может быть признаком ряда опасных заболеваний – от проблем с желчным пузырем до диабета.

Между тем сделать живот плоским и упругим можно, однако для этого придется заняться физкультурой и есть определенные продукты, сообщает "Медик Форум".

Чтобы оставаться в хорошей физической форме, диетологи советуют пить простую воду, несладкий чай, черный кофе и зеленый чай, а вот от сладких газированных напитков лучше отказаться.

Кроме того, надо обязательно включить в меню фрукты и овощи, а также постное мясо: говядину или курицу, содержащие полезные белки.

Напротив, такие продукты, как пиво, выпечка, рис, готовые завтраки и сладости содержат рафинированные углеводы, которые не лучшим образом сказываются на фигуре, а также усиливают аппетит. 

Продукты, богатые клетчаткой – овсяные отруби, орехи, льняное семя, апельсины, яблоки и морковь – помогут чувствовать себя сытым намного дольше. Это избавит от лишних перекусов, а в итоге – от лишних килограммов.

Можно также добавлять в готовые блюда семена чиа – этот суперпродукт как никакой другой насыщен полезными витаминами и микроэлементами.

Трансжирам не должно быть места на столе – готовить нужно только на оливковом, подсолнечном или кокосовом масле, считают специалисты.

Обяательными должны стать и физические упражнения, сообщает "Федерал Пресс". Бег, плавание или езда на велосипеде помогут сделать фигуру подтянутой и убрать лишний жир с талии.

Валентина МАЙОРОВА
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