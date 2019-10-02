Обнаружен неожиданный вред витаминов

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Бесконтрольное потребление витаминов и минералов может нанести серьезный вред здоровью, если оно не согласовано со специалистом. Определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен только врач после обследования пациента, считают эксперты.
"Избыточное потребление железа в определённом возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона", – рассказала терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России в интервью RT.
Биологически активные добавки тоже могут быть опасными, так как часто попадают на рынок, минуя серию исследований. Некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением. "Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам", – добавила эндокринолог. Но после такого самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ.
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