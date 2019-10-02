Справиться с недомоганием поможет горячий чай и перец чили

Вероятность заполучить головную боль в холодное время года гораздо выше, чем летом, утверждают эксперты. Это связано с тем, что зачастую боль спазматического характера вызвана тем, что человек замерз и этого не замечает.

"Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома – опустите ноги в тазик с горячей водой", – рассказала врач-терапевт "Вечерней Москве".

Также поможет горячий чай. В напиток можно добавить лимон, травы или перец чили для разогревающего эффекта. Также специалисты советуют помассировать виски, если боль не проходит, сообщает "ФедералПресс".

Кроме того, недомогание может вызвать не только холод, но и чувство голода. Поэтому завтракать нужно обязательно. Помогут организму все тот же сладкий чай, жидкая каша или хорошо размоченные мюсли с медом, кусочек имбиря с медом.