Потенция в 50 лет: названы продукты-убийцы тестостерона

Мужчинам стоит избегать жирного мяса и газировки

На мужскую потенцию влияют два главных фактора – уровень либидо и качество эрекции. Именно при отсутствии проблем в этих областях мужчина имеет стабильную интимную жизнь. Сбой в гормональной системе влияет на выработку тестостерона, а нездоровые сосуды препятствуют наполнению полового органа кровью.

Чтобы избежать проблем с потенцией, специалисты рекомендуют отказаться от ряда продуктов, вызывающих нарушения в области мужского здоровья. Особенно актуально это становится после 50 лет.

Кондитерские изделия, газированные сладкие напитки – все, что содержит быстрые углеводы, негативно скажется на наличии полового влечения. Частое потребление таких продуктов вызывает нарушения в гормональной системе мужчины, накапливая женские гормоны. Жирные продукты животного происхождения вредны по этой же причине: при производстве колбас и мяса с большим содержанием жира часто используются гормональные добавки, подавляющие выработку тестостерона и ухудшающие качество семенной жидкости.

Чрезмерное употребление алкоголя и курение так же нарушают выработку гормонов и ухудшают состояние сосудов, вызывая проблемы не только с потенцией, а во всем организме в целом. Чипсы, сухарики и прочий фастфуд содержат огромное количество консервантов, усилителей вкуса и красителей, действие которых в полной мере еще не изучено. Однако их влияние на репродуктивную систему однозначно негативное.

Специалисты отмечают, что эпизодическое потребление этих продуктов большой проблемы не вызовет, сообщает "Волковыск.BY". Однако систематическое включение в рацион такой еды и напитков нанесет большой вред мужскому здоровью. Чтобы повысить потенцию, врачи рекомендуют употреблять бананы, грецкие орехи и молоко.