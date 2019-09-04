Как распознать грипп и когда делать прививки

Медики напомнили, что болезни легче избежать, чем лечить

С начала сентября до конца ноября в Москве пройдет сезонная вакцинация от гриппа, однако специалисты советуют не затягивать с прививками.

Для формирования иммунитета организму требуется от двух до четырех недель – именно за это время вырабатывается защитный механизм от вируса. Чем ближе вакцинация к началу эпидемиологического сезона, тем выше риск, что иммунный ответ просто не успеет созреть, поэтому лучше всего сделать прививку до начала ноября, напоминает "АиФ".

По словам врач-эпидемиолога Владимира Офтаева, пациенты часто путают респираторно-вирусные инфекции и грипп. Доктор напомнил, что грипп – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни составляет 1-2 дня, однако больной остается заразным для окружающих в течение 7 дней.

Грипп всегда начинается внезапно и остро: резко повышается температура тела (выше 38˚С), начинается озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость. Сюда же добавляются боль и жжение в горле, сухой кашель, иногда желудочно-кишечные расстройства и боль при движении глаз, повышается чувствительность к свету. При простуде, напротив, все симптомы проявляются постепенно.

Особенно опасны осложнения после гриппа, которые могут затронуть легкие, верхние дыхательные пути, а также нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, сезонная болезнь часто провоцирует обострение хронических заболеваний.



Российские ученые создали новую, уникальную вакцину от гриппа. В отличие от других в ней содержится 4, а не 3 штамма вируса – 2 относятся к группе A,еще 2 – B.

"Вакцина... уже зарегистрирована и... в этом году для пациентов из групп самого высокого риска, то есть имеющих риск не просто заболеть гриппом, а заболеть сложной, тяжелой формой гриппа – их уже начинаем прививать этой вакциной", -

приводит "МИР 24" слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.



Сделать прививку от гриппа можно в прививочных кабинетах городских поликлиник, мобильных прививочных пунктах рядом со станциями метро и в столичных парках, а также в МФЦ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.